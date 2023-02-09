"На меня начал падать бетон": очевидцы рассказали о взрыве газа в Новосибирске

В четверг, 9 февраля, в одном из жилых домов Новосибирска произошел взрыв газа, в результате которого обрушились два подъезда. По последним данным, погибли семь человек. Еще девять пострадавших попали в больницу. Рассказываем, что говорят о ЧП очевидцы.



Взрыв и пожар

Фото: МЧС России

В Новосибирске 9 февраля утром (в 03:43 по московскому времени) прогремел взрыв газа в пятиэтажном доме на Линейной улице. В результате произошло частичное обрушение двух подъездов. Также на месте ЧП начался пожар на площади 300 квадратных метров. Предположительно, эпицентр взрыва находился в квартире второго подъезда на третьем этаже.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение. Начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов рассказал, что разрушены около 30 квартир. По последним данным регионального Минздрава, погибли семь человек, в том числе двухлетний ребенок. Еще девять пострадавших попали в больницу.

После случившегося в СУ СК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Местные власти также назвали основную версию, спровоцировавшую трагедию.





Андрей Травников губернатор Новосибирской области Основная версия – это нарушение правил обслуживания, эксплуатации газового оборудования. А кто в этом виновен – следственные органы разберутся.

В пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики региона рассказали, что в последний раз диагностика газового оборудования в доме проводилась в сентябре прошлого года. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что планируется выплатить по 100 тысяч рублей жильцам, которые потеряли квартиры. По 32 тысячи рублей пострадавшие при взрыве получат от муниципалитета, заявил прокурор города Роман Сивак.



"Отошла от подъезда – и раздался взрыв"

Фото: МЧС России

Жительница Новосибирска Виктория Маджидова поделилась подробностями о взрыве в пятиэтажке. По словам девушки, она проснулась от сильного хлопка. "Даже задребезжали окна, кровать пошатнулась", – вспоминает очевидец.

Житель пострадавшего дома Саид заявил сайту "КП-Новосибирск", что снимает комнату там уже шесть лет. Утром 9 февраля он проснулся и почувствовал, как затряслись стены, а после произошел взрыв. "На меня начал падать бетон с потолка! Я подорвался, включил фонарик, темно, ничего не видно. Кричал хозяину (квартиры. – Прим. ред.), живой ли он. Он ответил, что да. Говорил мне: "Беги, Саид, спасайся, ты молодой, за меня не переживай!" – рассказал очевидец.

По словам мужчины, он успел одеться, взять документы и спуститься на улицу.





Саид житель пострадавшего дома Точно не помню как (спустился. – Прим. ред.). Цеплялся за что-то. Руки потом были все в крови. Видел, как в развалинах стояли пожилые жильцы, видел сотрудников МЧС. Я ползал там с включенным фонариком и орал спасателям, что там люди... Они подавали людям лестницы. Сегодня бог дал мне новую жизнь.

Еще одна жительница дома, где произошел взрыв, чуть сама не оказалась под завалами вместе с двумя детьми. Об этом "МК в Новосибирске" рассказала ее подруга. "Она утром пошла с ребенком в поликлинику, буквально сто метров отошла от подъезда – и раздался взрыв, все обрушилось. Обернулась, а там уже все загорелось. Она в первом подъезде живет. Вернулась за старшим ребенком. Там девочка в школу собиралась, бегает, плачет", – отметила подруга.

Также сообщалось, что во время разбора завалов сотрудникам МЧС РФ удалось спасти кота. "Громкое мяуканье спасатели услышали из бетонных плит. Животное аккуратно эвакуировали из-под завалов, предположительно, кот в момент обрушения был в подвале дома", – сказано в телеграм-канале МЧС России.

По словам губернатора Новосибирской области, после обрушения восстанавливать пятиэтажку нецелесообразно. Пока жильцы дома побудут в пунктах временного размещения. Затем в оперативном порядке их расселят в рамках программы по переселению из аварийного жилья, подытожил Травников.

