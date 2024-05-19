Вице-президент Ирана: установлен контакт с 2 пассажирами вертолета президента

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Контакт был установлен с пассажиром и одним из членов экипажа вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, который совершил жесткую посадку, заявил вице-президент страны Мохсен Мансури.

"Похоже, что это не был серьезный инцидент", – заявил иранский чиновник в интервью изданию IRNA.

Журналисты напомнили, что инцидент случился в лесной зоне Дизмара между деревнями Узи и Пир-Дауд на северо-западе государства. Кроме президента Раиси на борту был также министр иностранных дел страны, добавили в издании.

Для поиска иранских чиновников Евросоюз может задействовать свою спутниковую систему CopernicusEMS. Об этом заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич на своей странице в соцсети X. Он указал, что это будет сделано по запросу Тегерана.

Россия также готова оказать всю необходимую помощь в поиске пропавшего вертолета, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС. По ее данным, Москва может помочь Ирану в части расследования причин инцидента.

Также о поддержке Тегерана заявила Саудовская Аравия, которую российские СМИ называют геополитическим соперником Ирана. Подобное заявление о готовности оказать помощь размещено на странице МИД королевства в X.

Воздушное судно иранского политика совершило жесткую посадку вечером 19 мая. До инцидента Раиси провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в районе пограничного населенного пункта. Официальной информации о состоянии президента страны до сих пор нет.

