Испания отозвала посла в Аргентине после заявлений Милея о жене премьера Санчеса

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Испания приняла решение отозвать посла страны в Аргентине после слов главы государства Хавьера Милея о жене испанского премьер-министра Педро Санчеса. Об этом сообщает ТАСС.

"Из-за поведения господина Милея отношения Испании и Аргентины переживают труднейший момент за новейшую историю. Поэтому я сообщаю, что только что вызвал для консультаций нашего посла в Буэнос-Айресе", – заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Он также потребовал от Милея публичных извинений.

Президент Аргентины, выступая 19 мая на съезде испанской крайне правой партии Vox в Мадриде, упрекнул Санчеса в том, что тот не отреагировал мгновенно на обвинения в коррупции в отношении его жены. Милей также назвал супругу испанского премьер-министра "коррумпированной".

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал выступление своего аргентинского коллеги Милея на Всемирном экономическом форуме в Давосе, назвав его идеологию нацистской и маккартистской. Милей тогда заявил, что странам Запада, построившим свое благосостояние за счет свободного предпринимательства, угрожает продолжающее распространение идей коллективизма и социализма, который приводит государства к бедности.

По мнению Милея, каждый, кто думает не так, как он, является коммунистом и должен быть "сметен с лица земли".