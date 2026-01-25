Форма поиска по сайту

25 января, 05:59

Происшествия

Подросток пострадал из-за падения наледи с крыши ТЦ на Камчатке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Наледь с крыши ТЦ в Елизово Камчатского края упала на 15-летнего подростка, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По предварительной информации, школьник был госпитализирован в краевую детскую больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего. Организована процессуальная проверка.

Ранее режим ЧС был введен в Петропавловске-Камчатском после гибели людей от падения снега с крыш. Согласно данным главы городского округа Евгения Беляева, в результате инцидента погибли два человека.

Отмечается, что режим ЧС позволит привлечь дополнительные силы и средства для расчистки крыш, дорог и дворов, а также поможет скоординировать работу служб для предотвращения новых происшествий.

Новости регионов: в Камчатском крае спасли мальчика, провалившегося в сугроб

