Режим ЧС ввели в Петропавловске-Камчатском после гибели людей от падения снега с крыш

Фото: телеграм-канал SHOT

Режим ЧС муниципального уровня объявили в Петропавловске-Камчатском после того, как там погибли два человека из-за схода снега с крыш. Об этом сообщил глава городского округа Евгений Беляев.

"Решение мною принято после оценки критериев безопасности жизнедеятельности населения и двух трагических случаев за день", – объяснил он в своем телеграм-канале.

Режим ЧС позволит привлечь дополнительные силы и средства для расчистки крыш, дорог и дворов, а также поможет скоординировать работу служб для предотвращения новых происшествий. Беляев подчеркнул, что постановление уже готовится к подписанию.

Ранее в Петропавловске-Камчатском зафиксировали максимум осадков – 39 миллиметров. Из-за сильного ветра и снега некоторые дороги на Камчатке оказались перекрыты, а занятия в ряде школ отменили. В горных районах объявили режим лавинной опасности. "Роскосмос" показал видеоролик прохождения над полуостровом циклона с ураганным ветром и снегопадом.

