13 января, 18:12Регионы
Роскосмос показал прохождение циклона, устроившего транспортный коллапс на Камчатке
На видео можно увидеть мощные вихри в небе, вызвавшие непогоду и транспортный коллапс.
Из-за сильного ветра и осадков некоторые дороги на полуострове были перекрыты, а занятия в ряде школ отменили. В горных районах объявили режим лавинной опасности.
В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске зафиксировали максимум осадков – 39 миллиметров, а в поселке Озерновский порывы ветра достигали 45 метров в секунду. На улице Набережной сошла снежная лавина, движение перекрыли, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6. Жители Северо-Курильска могли ощущать толчки до 2 баллов. Очаг зафиксировали в 194 километрах к югу от города на глубине 49 километров на дне моря.