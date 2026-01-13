Форма поиска по сайту

13 января, 18:12

Роскосмос показал прохождение циклона, устроившего транспортный коллапс на Камчатке

Видео: телеграм-канал "Роскосмос"

Роскосмос показал видеоролик прохождения над Камчаткой циклона с ураганным ветром и снегопадом. Кадры были опубликованы в телеграм-канале госкорпорации.

На видео можно увидеть мощные вихри в небе, вызвавшие непогоду и транспортный коллапс.

Из-за сильного ветра и осадков некоторые дороги на полуострове были перекрыты, а занятия в ряде школ отменили. В горных районах объявили режим лавинной опасности.

В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске зафиксировали максимум осадков – 39 миллиметров, а в поселке Озерновский порывы ветра достигали 45 метров в секунду. На улице Набережной сошла снежная лавина, движение перекрыли, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6. Жители Северо-Курильска могли ощущать толчки до 2 баллов. Очаг зафиксировали в 194 километрах к югу от города на глубине 49 километров на дне моря.

