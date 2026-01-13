Форма поиска по сайту

13 января, 12:45

Общество

Почти 1 млн куб метров снега собрали в Москве за несколько дней

За 48 часов коммунальные службы Москвы вывезли с городских улиц более миллиона кубометров снега. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, работы по ликвидации последствий снегопадов ведутся в круглосуточном режиме.

В расчистке дорог и тротуаров задействованы почти 150 тысяч рабочих. Ситуация остается сложной, поскольку снег продолжает идти, хотя и с перерывами. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице может выпасть еще до 16 сантиметров осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Евгения Мирошкина Станислав Кулик

