Почти 1 млн куб метров снега собрали в Москве за несколько дней

За 48 часов коммунальные службы Москвы вывезли с городских улиц более миллиона кубометров снега. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, работы по ликвидации последствий снегопадов ведутся в круглосуточном режиме.

В расчистке дорог и тротуаров задействованы почти 150 тысяч рабочих. Ситуация остается сложной, поскольку снег продолжает идти, хотя и с перерывами. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице может выпасть еще до 16 сантиметров осадков.

