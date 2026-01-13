"Новости дня": врачи предупредили об обострении аллергии на холод в зимний период

Врачи предупредили москвичей о возможном обострении аллергии на холод, или холодового дерматита, в период сильных морозов. Это заболевание проявляется в виде красных, зудящих и шелушащихся пятен на открытых участках кожи при контакте с низкими температурами.

Как пояснила врач-аллерголог Антонина Саволюк, в группе риска чаще всего находятся женщины в возрасте от 20 до 60 лет. Для профилактики важно обязательно носить перчатки, шапку и использовать защитные мази на основе животного жира, чтобы кожа не контактировала напрямую с морозным воздухом.

