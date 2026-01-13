Депутат Говырин: зарплата не может быть уменьшена из-за новогодних праздников

Фото: depositphotos/Professor25

Работодатели не имеют права уменьшать размер фиксированного оклада из-за новогодних праздников. Он сохраняется, даже если рабочих дней было меньше, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

"Поэтому разговоры про "урезанную январскую зарплату" относятся прежде всего к тем, у кого оплата зависит от фактически отработанного времени или объема работ, и к тем, у кого значимая часть дохода складывается из премий и иных выплат по внутренним положениям", – цитирует Говырина РИА Новости.

Он напомнил, что Трудовой кодекс РФ также предусматривает для работников, получающих зарплату не как оклад, допвознаграждение за нерабочие праздничные дни, когда к работе не привлекали. Размер и порядок выплат устанавливаются коллективным договором, локальным актом либо трудовым договором.

Если же работа выполнялась в выходной или праздничный день, то работодатель обязан оплатить часы, которые были реально отработаны в этот день. При этом оплата идет в повышенном размере. Также при согласии сотрудника допускается вариант с компенсацией в виде дня отдыха.

Говырин также отметил, что в связи с длинными выходными становятся заметнее сроки выплат. Если дата выдачи зарплаты совпала с выходным или праздничным днем, то платить требуется накануне. Сама зарплата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца.

"Именно поэтому в январе первая выплата за месяц иногда выглядит меньше обычной: в начале месяца меньше рабочих дней, а окончательный расчет закрывает весь месяц по правилам вида оплаты труда", – заключил парламентарий.

Ранее эксперты рассказали, что график январских зарплат в России зависит от рода деятельности сотрудников и финансовых возможностей работодателей. Сроки выплат в начале года напрямую обуславливаются спецификой компании и типом трудовых отношений.

Например, в крупных организациях зарплату часто переводят заранее, чтобы работники могли планировать расходы во время праздников. Более того, в таких фирмах сотрудники нередко получают и премии.