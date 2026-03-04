Экс-министр образования Филиппов: отказ от ЕГЭ приведет к практике поступления "по звонку"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Отказ от ЕГЭ повлечет за собой возвращение платных подготовительных курсов при вузах и практики поступления "по звонкам от начальства". Об этом в интервью РИА Новости предупредил экс-министр образования России, президент РУДН, один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов.

Отмена такого формата экзамена также приведет к тому, что абитуриентам придется ехать сдавать вступительные испытания в конкретное образовательное учреждение, добавил Филиппов.

При этом средний конкурс в вузах по стране сейчас 1:5, то есть 4 человека из 5 не поступят. В результате, уверен экс-министр, многие способные выпускники из регионов просто не станут пытаться поступить в известные вузы, чтобы не рисковать.

"Я считаю, что абсолютное большинство населения не готово идти на эти жертвы. Да и власть уже понимает все изложенные риски, их последствия", – резюмировал собеседник агентства.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов раскритиковал ЕГЭ. По его словам, экзамен сдают не самые способные школьники, а самые подготовленные к его системе. Кроме того, выпускники, чьи родители могут оплатить репетиторов, получают преимущество, подчеркнул парламентарий.