04 марта, 10:18

Россияне увидят две кометы и весенние созвездия в марте

Фото: 123RF.соm/serrgey75

Жители России смогут увидеть кометы C/2026 A1 (MAPS) и C/2025 R3 (PANSTARRS), а также весенние созвездия в марте. Об этом рассказал научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

"До 20 марта в вечерние часы в созвездии Кита можно попытаться увидеть комету C/2026 A1 (MAPS) с яркостью около +10m. Объект представляет научный интерес, поскольку 4 апреля он максимально сблизится с Солнцем, из-за чего яркость кометы резко возрастет, однако условия видимости быстро ухудшатся", – цитирует его ТАСС.

Ученый уточнил, что после 20 марта утром в созвездии Пегаса можно будет заметить комету C/2025 R3 (PANSTARRS) с яркостью в районе +7m. По словам Алексеева, объекты будут видны при помощи оптики.

Также около 05:00 по московскому времени 28 марта Луна будет проходить около рассеянного звездного скопления Ясли (М44) в созвездии Рака. В связи с этим россиянам станут доступны для наблюдения созвездия. Главным из них станет Лев.

Вместе с тем в созвездии Близнецов можно будет увидеть Юпитер.

Ранее сообщалось, что жители столицы смогут наблюдать сближение Венеры и Сатурна 8 марта. Планеты будут видны почти сразу после заката.

Венера будет более яркой, так как находится ближе к Земле и покрыта толстым слоем облаков, которые хорошо отражают солнечный свет.

Москвичи наблюдали метеорный поток Геминиды

