РФ и КНР заблокировали программу работы американского председательства в СБ ООН

Фото: depositphotos/denisismagilov

Россия и Китай совместно выступили против принятия программы работы американского председательства Совета безопасности ООН в марте 2026 года. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на публикацию постоянного представительства России при организации.

"Мы были вынуждены пойти на этот шаг в связи с тем, что в подготовленном США проекте документа фигурировал брифинг комитета СБ 1737 по "санкциям" в отношении Ирана, работа которого якобы была возобновлена в сентябре 2025 года в результате запуска Великобританией, Францией и Германией механизма восстановления действия антииранских резолюций СБ", – объяснили дипломаты.

В представительстве напомнили, что Россия и другие страны – члены ООН неоднократно указывали на то, что так называемого снэпбэка (механизм, принятый в 2015 году Ираном и евротройкой и призванный обеспечить устойчивость и прозрачность ядерной сделки, а также создать рычаг давления на Тегеран в виде возвращения санкций ООН. – Прим. ред.) не произошло и страны "евротройки" не имели права задействовать этот механизм.

Согласно публикации, в Совете безопасности нет согласия по поводу правомерности действий Великобритании, Франции и Германии. Более того, противоправные и самовольные действия Секретариата ООН не могут оправдать односторонние претензии западных стран.

Израиль и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Исламской Республике объявили чрезвычайное положение. Иран ответно атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе беседы российский дипломат осудил "ничем не спровоцированные" атаки США и Израиля на Исламскую Республику.