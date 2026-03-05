Форма поиска по сайту

05 марта, 12:06

Общество

В Мосгазе напомнили, что газовую плиту надо менять раз в 12 лет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Газовую плиту необходимо менять в среднем раз в 12 лет. Об этом в беседе с РИА Новости напомнила заместитель главного инженера АО "Мосгаз" Татьяна Киселева.

Она отметила, что ответственность за сохранение газового оборудования в квартире несут собственники или наниматели жилья. В связи с этим крайне важно соблюдать правила и сроки эксплуатации газовых приборов.

По словам Киселевой, увеличение длительности использования плиты может не только плохо повлиять на ее состояние, но и привести к несчастному случаю. Она рекомендовала также следить за газовыми шлангами, которые не должны быть сильно натянуты, перекручены или соприкасаться с электрическими приборами.

Специалист предупредила, что пользоваться газом нужно крайне осторожно. Важно, чтобы у плиты была система газ-контроля.

"Ни в коем случае не оставляйте газовую плиту включенной без присмотра. Кипящая вода в кастрюле может вылиться и погасить огонь, не прекратив подачу газа. Это может привести к непредсказуемым последствиям", – сказала она.

Жильцы не должны сами проводить газификацию или ремонт газового оборудования, а также переустанавливать его без помощи специалистов. Если плита сломалась, использовать ее категорически запрещено, добавила Киселева.

О неисправности плиты свидетельствуют неисправность или слабое горение конфорок и невозможность воспользоваться электроподжигом. Вместе с тем следует обращать внимание на цвет пламени: если оно желтое, а не голубое, значит газ сгорает не полностью. В этом случае необходимо обязательно проветрить комнату и обратиться в Мосгаз, чтобы специалист устранил проблему.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за непроведение обслуживания газового оборудования. В частности, для физических лиц сумма санкций варьируется от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных – от 25 до 100 тысяч, а для юрлиц – от 200 до 500 тысяч. Штрафы могут быть еще больше, если нарушения приводят к аварии или создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

Газовые компании смогут приостанавливать подачу газа в квартиру за нарушение безопасности

