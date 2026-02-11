Форма поиска по сайту

11 февраля, 10:25

Общество
Москвичи могут узнать о капитальном ремонте газопровода на горячей линии Мосгаза

Москвичам рассказали, с какими вопросами можно обратиться на горячую линию Мосгаза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На горячей линии Мосгаза жители столицы могут оформить заявку на ремонт и техобслуживание газового оборудования, а также узнать информацию о капитальном ремонте газопровода. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В прошлом году количество обращений на горячую линию заметно выросло – операторы приняли порядка 140 тысяч звонков. Из них свыше 113 тысяч касались общих вопросов о газовом оборудовании, еще около 27 тысяч были связаны с технологическим присоединением, газификацией и выполнением действующих договоров.

Отмечается, что более 1,5 тысячи звонков поступило от москвичей, желающих поблагодарить специалистов за плановое техобслуживание и уточнить правила эксплуатации газового оборудования.

Линия работает в будние дни. Консультацию специалистов москвичи могут получить как очно, так и в онлайн-формате. Горячая линия доступна по номеру 8 (800) 700-71-04. По вопросам общего и технологического характера звонки принимаются с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу – с 08:00 до 15:45.

Свыше 31 тысячи обращений с начала года приняла служба "Одно окно". Около 12 тысяч раз жители столицы лично посетили инженерный центр АО "Мосгаз", более 19 тысяч воспользовались электронными сервисами.

Чаще всего горожане обращались по вопросам газификации частных домов в ТиНАО, получения справок и технической документации, установки и замены газоиспользующего оборудования в частных и многоквартирных домах, а также согласования проектной документации. Проконсультироваться можно по номеру 8 (495) 660⁠-72⁠-66 либо по почте coo@mos-gaz.ru.

Ранее стало известно, что голосовой помощник на горячей линии Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) стал работать на базе больших языковых моделей, благодаря чему может консультировать горожан по разным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

С новым усовершенствованием общение с голосовым помощником ЕДЦ будет сложно отличить от живой беседы. Этому способствовало внедрение large language model, LLM, отечественного производства. Если раньше ассистент следовал готовым сценариям для оформления заявок на вызов мастера, то теперь способен детально консультировать по широкому спектру ЖКХ.

Голосовой помощник ЕДЦ расширил консультации по вопросам ЖКХ

