03 февраля, 12:10

Общество

Новый сервис Главархива Москвы заработал на портале mos.ru

Фото: Главархив Москвы

Новый сервис Главархива Москвы "Поиск информации о местах хранения документов о трудовой деятельности" стал доступен на mos.ru. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

С помощью данного сервиса жители Москвы и Подмосковья могут найти сведения о том, где хранятся кадровые документы. Там доступны первые и последние даты документов по личному составу, их переименования, подчиненность организаций, контакты. Создать запрос и направить его в необходимый архив можно онлайн, что значительно сэкономит время.

Для использования сервиса не нужна авторизация на mos.ru. Необходимо просто зайти в раздел "Личные документы" каталога "Услуги для жителей". Никакие дополнительные документы прикреплять не требуется.

По словам председателя столичного комитета госуслуг Елены Шинкарук, всего в поисковой базе содержится свыше 150 тысяч названий в разные периоды их работы. Ожидается, что благодаря сервису ежегодно перенаправляться и сниматься с обработки будут примерно 30 тысяч запросов, которые направляют граждане в учреждения архивов не по прямому профилю.

Также на основе сохраненных в базе документов горожане смогут получать электронные справки с предыдущих мест работы о должности, трудовом стаже, зарплате, наградах, а также многое другое, что обычно оформляют сотрудники кадровых подразделений.

В кадровых службах такие документы обычно хранят 50–75 лет и передают государственным архивам только в случае ликвидации организации. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц поможет узнать, работает ли сейчас предприятие.

Ранее онлайн-сервису "Моя семья" Главархива Москвы, который позволяет бесплатно изучить документы об истории семьи и рода, исполнилось 5 лет. С 2020 года объем его материалов превысил уже 13,5 миллиона оцифрованных страниц. При помощи платформы "Поиск по архивам" граждане из любой точки страны могут найти свои корни в записях метрических книг, исповедных ведомостей и ревизских сказок.

