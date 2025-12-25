Проекту Главархива Москвы "Моя семья" исполнилось 5 лет

Фото: главархив Москвы

Онлайн-сервису "Моя семья" Главархива Москвы, который позволяет бесплатно изучить документы об истории семьи и рода, исполнилось 5 лет. Об этом передает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что с 2020 года объем материалов сервиса превысил уже 13,5 миллиона оцифрованных страниц. При помощи платформы "Поиск по архивам" граждане из любой точки страны могут найти свои корни в записях метрических книг, исповедных ведомостей и ревизских сказок.

"Самые ранние материалы в онлайн-сервисе датируются 1694 годом и охватывают сведения обо всех конфессиях", – указал начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко.

С 2025 года данные об истории семьи стали доступны школьникам и их родителям на платформе "Московская электронная школа". Там можно ознакомиться с документами не только из Москвы, но и из других 20 субъектов России.

"Количество пользователей "Моей семьи" растет с каждым днем, и сегодня эта платформа выступает локомотивом внедрения технологии искусственного зрения в сфере генеалогических поисков. Этим живым духовным наследием мало просто гордиться", – указал Онопенко.

Например, при помощи сервиса можно узнать о проживавших в Москве и Московской губернии православных, католиках, лютеранах, мусульманах, иудеях и старообрядцах. Гражданам доступны не только метрические книги, ревизские сказки и исповедные ведомости, но и брачные обыски.

При этом любые носители информации со временем нуждаются в реставрации. В частности, лаборатория обеспечения сохранности Главархива столицы каждый год восстанавливает свыше 110 тысяч листов исторических документов, чтобы ими могли и дальше пользоваться жители Москвы и России.

Кроме того, у специалистов особый подход к рукописным материалам – все они требуют точечной работы, поэтому для них разрабатывают индивидуальные планы по реставрации и консервации.



Работа реставраторов помогает не только воссоздавать документы, но и открывает россиянам неизвестные факты и страницы их семейной истории, позволяя узнать имена предков. Кроме прочего, с 2025 года компания "Яндекс" стала партнером Главархива, подключившись к сохранению документов и реставрации материалов, которые используются в общем проекте "Поиск по архивам".

Ранее состоялась передача архива известного московского журналиста и писателя Владимира Гиляровского, который был случайно найден летом 2024 года. Несколько сумок с редкими документами и подлинными автографами нашел экскурсовод и редактор журнала "Московское наследие" Филипп Смирнов.

Специалисты выяснили, что находка представляет большую историческую ценность, поэтому архив передали в "Музей Москвы", где он станет основной для новой экспозиции.

