Школьники Москвы познакомятся с личными делами военных и изобретателей XX века

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские школьники и студенты изучат архивные документы военных и ученых XX века. Об этом Агентству "Москва" сообщили в Главархиве столицы.

В Главном архивном управлении Москвы стартовал заключительный этап проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения". В течение трех недель учащиеся 8–11-х классов и студенты колледжей будут работать с личными делами участников Великой Отечественной войны и материалами ученых-механиков из Общества имени Христофора Леденцова, основанного в начале XX века.

Кроме того, участники проекта познакомятся с редкими документами, включая личное дело изобретателя механического будильника Гидунянова и материалы Ефима Горина, создавшего имитацию глаза для слепых. По итогам исследований школьники представят свои работы, которые помогут в признании части документов уникальными.

В свою очередь, начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко рассказал, что проект "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" является ценным образовательным опытом для школьников и студентов.

"Он (проект. – Прим. ред.) позволяет им развить исследовательские навыки, научиться работать с архивными документами и почувствовать свою причастность к сохранению памяти о прошлом", – уточнил эксперт.

Ранее в Главархиве рассказали о сервисах для изучения истории семьи. Онлайн-проект "Моя семья", работающий с 2020 года, дает доступ к 12,5 миллиона страниц исторических документов с 1694 по 1917 год, включая метрические книги и ревизские сказки. С февраля 2024 года в сервисе появились оцифрованные метрические книги севастопольских православных церквей за 1815–1919 годы. Это позволяет москвичам восстанавливать родословные с использованием новых архивных источников.