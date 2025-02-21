Столичные школьники смогут изучить историю своей семьи с помощью нового сервиса в "МЭШ"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Школьники Москвы смогут изучить историю своей семьи при помощи нового сервиса на платформе "Московской электронной школы" ("МЭШ") – генеалогического поиска. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

Она напомнила, что ранее был создан портал "Поиск по архивам", который позволяет быстро расшифровать рукописные документы с записями о жителях Москвы и Московской губернии. Теперь доступ к нему получили и школьники.

"Так ребята уже со школьной скамьи смогут самостоятельно изучать историю своей семьи, строить семейное древо", – отметила Ракова.

Кроме того, столичные власти регулярно обновляют сервис "Моя семья" Главархива, постоянно наполняя базу данных оцифрованными метрическими книгами. По словам заммэра, за пять лет число пользователей превысило 13 миллионов человек.

Здесь можно найти записи о рождении, браке и смерти горожан с 1694 по 1917 год. Кроме того, нейросеть смогла расшифровать уже почти 7 миллионов образов рукописей, что равняется 12,5 миллиона книжных страниц.

Ранее на онлайн-сервисе "Моя семья" разместили и оцифровали метрические книги и исповедные ведомости церквей Сретенского сорока Москвы. Он охватывал центр города от Лубянки, Сретенки и Лефортова до Покровки и Новой Басманной улицы. Пользователи платформы могут ознакомиться со сведениями из более чем 1 000 книг.

