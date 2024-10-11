Крупнейший архивный комплекс России принял на хранение примерно 20 млн дел

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Крупнейший роботизированный архивный комплекс России в ТиНАО за первый год работы принял на хранение около 20 миллионов дел, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

"Кроме того, мы планируем внедрять системы искусственного интеллекта и технологии компьютерного зрения, которые обеспечат точный и быстрый мониторинг документов и повысят скорость ввода новых данных", – отметила она.

По ее словам, инновационный подход к организации хранения документов докажет технологическое развитие и эффективную работу комплекса с большими объемами архивных данных.

В будущем новый комплекс должен стать основным хранилищем документов для учреждений здравоохранения, социальной защиты и образования.

Также департамент информационных технологий в дальнейшем разработает специальное программное обеспечение для решения этих задач.

Между тем москвичи воспользовались сервисом "Поиск по архивам" свыше 20 миллионов раз за 2023 год. Через него граждане могут найти информацию о своей семье, узнать больше об исторических личностях.

В онлайн-портале "Моя семья" хранятся метрические книги с информацией о рождении, браке и смерти жителей столицы. На основе ресурса "Моя семья" нейросеть "Поиска по архивам" училась читать рукописные тексты. Она проанализировала более 10 миллионов страниц.