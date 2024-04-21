Собянин рассказал о новых возможностях сервиса "Моя семья" для поиска предков

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

У жителей столицы появились новые возможности для поиска предков в онлайн-сервисе "Моя семья". Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Главархив вместе со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой оцифровали и разместили на сервисе метрические книги и исповедные ведомости церквей Сретенского сорока Москвы. Он охватывал центр города от Лубянки, Сретенки и Лефортово до Покровки и Новой Басманной улицы", – говорится в его публикации.

По словам мэра, пользователи платформы могут ознакомиться со сведениями за 1775–1930-е годы из более чем 1000 книг.

В перспективе эти данные станут доступны на сайте "Поиск по архивам", где поиск оперативно осуществляет нейросеть, добавил Собянин.

Он также напомнил, что в настоящее время на онлайн-площадках Главархива можно посмотреть более 11 миллионов страниц метрических книг, исповедных ведомостей, ревизских сказок и брачных обысков.

Ранее стало известно, что москвичи воспользовались сервисом "Поиск по архивам" свыше 20 миллионов раз за год.

На основе ресурса "Моя семья" нейросеть "Поиска по архивам" училась читать рукописные тексты. Она проанализировала более 10 миллионов страниц.

Заммэра Анастасия Ракова рассказала, что в сервисе "Моя семья" пользователи могут найти информацию о рождении, браке и смерти жителей столицы.

