Главархив в честь Дня архивов рассказал о своих важных проектах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В День архивов, который отмечается в России 10 марта, Главархив Москвы рассказал о своих проектах, помогающих горожанам узнать больше об истории своей семьи и города, передает портал мэра и правительства Москвы.

Одним из таких проектов является онлайн-сервис "Моя семья", работающий уже более четырех лет. Он позволяет пользователям построить генеалогическое древо, используя более 12,5 миллиона страниц из метрических книг, исповедных ведомостей, ревизских сказок и других документов, хранящихся в архиве с 1694 по 1917 год. С конца февраля этого года в сервисе стали доступны метрические книги православных церквей Севастополя с 1815 по 1919 год.

В дополнение к "Моей семье" Главархив Москвы совместно с "Яндексом" запустил сервис "Поиск по архивам", который с помощью нейросетей распознает рукописные тексты прошлых столетий и переводит их в цифровой формат. С начала этого года сервис доступен для школьников на платформе "Московская электронная школа".

Главархив активно оцифровывает свои фонды и выкладывает их в открытый доступ. Например, в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" представлены материалы о Москве и известных горожанах с XVIII по XXI век. Здесь собраны десятки тысяч фотографий, писем, кадров видеохроники, официальных документов и других материалов, связанных с ключевыми историческими событиями. На сайте музея также доступны книги, документальные фильмы и онлайн-выставки.

На официальном сайте Главархива в разделе "Уникальные документы" можно найти актовые записи о рождении и бракосочетании Александра Пушкина, рождении Михаила Лермонтова и Федора Достоевского, а также документы о грандиозных, но нереализованных проектах советского времени, бумаги завода "Москвич" и многое другое.

Главархив Москвы также привлекает молодежь к изучению истории через проект "Уникальные документы. Взгляд нового поколения". В нем участвуют студенты колледжей и школьники 8-11-х классов, прошедшие конкурсный отбор. Второй сезон проекта посвящен 80-й годовщине Победы, и участники изучают редкие материалы и личные дела героев Великой Отечественной войны.

В октябре 2023 года был открыт крупнейший в России роботизированный архивный комплекс "Мосархив", способный обеспечить хранение социально значимых документов, включая материалы организаций здравоохранения, образования и социальной защиты. За год работы комплекс принял на хранение более 25 миллионов дел.

Ранее, в честь 23 февраля, в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" открылась онлайн-выставка о защитниках Отечества. В рамках этой выставки представлены заметки из газет "Рабочая Москва", "Московский большевик", "Правда", "Вечерняя Москва" и ряда других изданий. Эти записи были сделаны в период с 1918 по 1974 год.

Кроме того, Главархив Москвы показал уникальные фотографии ХХ века ко Дню зимних видов спорта в России. Первый каток в столице открылся в 1860-х годах на улице Петровке. В 1929 году горожане могли уже кататься на коньках и лыжах в Парке культуры и отдыха, который с 1932-го носит имя Максима Горького. С 1935 года каток открылся в Краснопресненском парке. Постепенно места для катания на коньках появлялись и в спальных районах.

