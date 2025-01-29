Главархив опубликовал редкие документы к 165-летию со дня рождения Чехова

А. П. Чехов с женой О. Л. Книппер-Чеховой. Аксеново. 1901 год. Фото: Главархив Москвы

Главархив открыл новую онлайн-выставку "Прилечу в Москву на крыльях…" к 165-летию со дня рождения писателя Антона Чехова. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Материалы выставки познакомят зрителей с жизнью и творчеством писателя в столице. Именно здесь Чехов провел свои студенченские годы, начал литературную работу и стал известным в качестве драматурга. С экспозицией можно познакомиться в разделе "Медиатека", в подразделе "Выставки".

Для выставки были собраны фотографии Чехова и его семьи, документы об учебе в Императорском Московском университете (ныне Московский государственный университет), актовые записи о бракосочетании с Ольгой Книппер в 1901 году, о смерти писателя и прочие материалы.

Один из разделов экспозиции также рассказывает о создании мемориального дома-музея Чехова на Садовой-Кудринской улице и проведении мероприятий в честь празднования его юбилейных дат.

Отдельный раздел выставки посвящен сотрудничеству писателя с Московским Художественным театром. Зрители смогут проследить историю постановок спектаклей по пьесам писателя и увидеть актеров, которые участвовали в них благодаря собранным фотографиям и документам.

К примеру, в экспозиции представлены программы и билеты на спектакли МХТ, театральные афиши и воспоминания зрителей, которые посмотрели постановки в 1899–1900 годах.

25 января Главархив Москвы также открыл приуроченную ко Дню студента выставку "Первый в России". Она посвящена истории развития Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) с XVIII века по настоящее время.

Ранее стало известно, что премьера спектакля "Каждый человек должен видеть солнце", который основан на письмах академика Владимира Филатова, пройдет в Доме русского зарубежья имени Солженицына 6 февраля.

В сценарий пьесы вошли письма супруги Филатова Варвары Скородинской, литературные произведения, связанные с жизнью и профессиональной деятельностью академика, воспоминания коллег и последователей, а также ранее не опубликованные документы.