Онлайн-квиз к 270-летию со дня основания МГУ появился на портале "Узнай Москву"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На портале «Узнай Москву» был опубликован квиз, посвященный 270-летию со дня основания Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Пользователи смогут дать ответы на 12 вопросов об истории и о ключевых фигурах, связанных с этим вузом, а также с этапами его развития и трансформации.

"Новая викторина – это возможность открыть для себя интересные подробности многовековой летописи старейшего вуза страны. Поучаствовать в квизе можно как на портале, так и в мобильном приложении "Узнай Москву", – цитирует портал мэра и правительства столицы пресс-службу департамента информационных технологий города.

Московский университет стал первым светским образовательным учреждением такого уровня в России. Он был основан указом Елизаветы I в 1755 году. Изначально университет базировался в здании Главной аптеки на Красной площади. На тот момент студенты могли пользоваться примерно 20 внутренними помещениями, в число которых входили библиотека, химическая лаборатория, а также большая и малая аудитории. Через год неподалеку начали работать типография и книжная лавка. В 1874 году первый университетский дом был разобран. Первый вопрос викторины призывает участников рассказать, что было построено на этом месте спустя некоторое время.

В дальнейшем стать студентами Московского университета мечтали люди разных сословий. Реформы, которые провел Александр II, позволили нарастить количество учебных дисциплин и число преподавателей вуза. Для работы в университете молодые ученые не должны были годами ждать появления вакантной должности. Сперва они могли стать ассистентом преподавателя, чтобы в дальнейшем продвигаться к званию профессора. Участникам квиза предстоит указать, сколько студентов закончили обучение на четырех факультетах университета во второй половине XIX века.

В середине 1950-х годов МГУ стал первым советским вузом, который обладал собственным вычислительным центром. Там разрабатывали и внедряли передовые вычислительные машины. В стенах университета работали настоящие мастера в области информационных технологий, многие из которых закончили этот же вуз. На базе МГУ удалось создать суперкомпьютер, который отличался уникальными вычислительными характеристиками, позволявшими проводить научные исследования в области искусственного интеллекта. Один из вопросов квиза предлагает участникам указать его название.

При прохождении квиза пользователи также должны будут вспомнить, какие три факультета изначально действовали в Московском университете, кто из будущих корифеев математики поступил в МГУ в 1920 году, какое из зданий запечатлено на знамени столицы, а также ответить на множество других интересных вопросов.

Ранее сообщалось, что в честь Дня студента Главархив Москвы открывает выставку "Первый в России". Она посвящена истории развития МГУ с XVIII века по настоящее время. В экспозиции представлены различные документы, охватывающие период более 200 лет развития этого учебного заведения.