Путин наградил коллектив МГУ орденом "За доблестный труд"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин наградил коллектив Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова орденом "За доблестный труд". Церемония прошла в атриуме Фундаментальной библиотеки МГУ накануне 270-летия вуза.

Отмечается, что коллектив университета был удостоен награды за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, а также развитие отечественной науки и образования.

Как отметил Путин, вуз должен и дальше оставаться главной кузницей кадров в стране.

"МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров, растить настоящих лидеров для отечественной науки, промышленности, системы образования и управления, обеспечить интеллектуальную основу для дальнейшего развития и процветания нашего Отечества, ответить на сложнейшие вызовы, с которыми сегодня столкнулась Россия", – сказал Путин.

Глава государства добавил, что важно преумножать достижения предыдущих поколений.

Ранее президент России продлил на пять лет полномочия ректора МГУ имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего. Свой пост он занимает с 1992 года. Садовничий также является президентом Союза ректоров и председателем Российского совета олимпиад школьников.