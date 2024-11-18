Путин продлил полномочия ректора МГУ Садовничего на 5 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на должности ректора МГУ имени Ломоносова. Указ, подписанный президентом, опубликован на официальном портале правовой информации.

Садовничий занимает эту должность с 1992 года. Сейчас ректору 85 лет. Он является президентом Российского Союза ректоров, председателем Российского совета олимпиад школьников.

Кроме того, Садовничий – лауреат государственных премий СССР и РФ, трех премий правительства РФ, Герой Труда РФ и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Ранее в Минобрнауки РФ заявили, что в настоящее время ведется обсуждение с профессиональным сообществом насчет объединения направлений подготовки журналистики и филологии в одну укрупненную группу специальностей (УГСН). Однако это не подразумевает слияния факультетов и кафедр.

В министерстве привели пример, что сейчас экономика, бизнес-информатика, торговое дело и другие специальности объединили в УГСН. Однако в высших учебных заведениях до сих порт отдельно существуют факультеты и кафедры по каждому направлению.