18 ноября, 15:21Общество
Путин продлил полномочия ректора МГУ Садовничего на 5 лет
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на должности ректора МГУ имени Ломоносова. Указ, подписанный президентом, опубликован на официальном портале правовой информации.
Садовничий занимает эту должность с 1992 года. Сейчас ректору 85 лет. Он является президентом Российского Союза ректоров, председателем Российского совета олимпиад школьников.
Кроме того, Садовничий – лауреат государственных премий СССР и РФ, трех премий правительства РФ, Герой Труда РФ и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Ранее в Минобрнауки РФ заявили, что в настоящее время ведется обсуждение с профессиональным сообществом насчет объединения направлений подготовки журналистики и филологии в одну укрупненную группу специальностей (УГСН). Однако это не подразумевает слияния факультетов и кафедр.
В министерстве привели пример, что сейчас экономика, бизнес-информатика, торговое дело и другие специальности объединили в УГСН. Однако в высших учебных заведениях до сих порт отдельно существуют факультеты и кафедры по каждому направлению.
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