Минобрнауки не планирует слияние факультетов филологии и журналистики

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Объединение направлений подготовки журналистика и филология в одну укрупненную группу специальностей (УГСН) действительно обсуждается с профессиональным сообществом, но это не подразумевает слияния факультетов и кафедр. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

Сейчас, например, в УГСН Экономика и управление включены такие направления, как экономика, бизнес-информатика, торговое дело и другие. На фоне этого в вузах по-прежнему существуют отдельные факультеты и кафедры по каждому направлению, объяснили в министерстве.

Ранее об объединении рассказал замминистра ведомства Дмитрий Афанасьев на заседании комитета Госдумы по информационной политике. Соответствующая инициатива была поддержана филологами.

Данное предложение было выдвинуто по поручению Владимира Путина, предусматривающему укрупнение направлений подготовки и сокращение количества групп. Проект соответствует современным реалиям из-за "стирающихся граней между разными узкими направлениями".

Депутат Госдумы Александр Хинштейн пояснил, что рассматривается выработка совместных решений по реформе журналистского и медийного образования.

Представители факультета журналистики МГУ, в свою очередь, считают, что объединение может привести к появлению единого образовательного стандарта, подразумевающего набор универсальных, базовых и общепрофессиональных компетенций.