В вузах России могут объединить факультеты журналистики и филологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство науки и высшего образования России хочет объединить факультеты журналистики и филологии в университетах. Об этом рассказал замминистра ведомства Дмитрий Афанасьев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, передает РИА Новости.

Соответствующая инициатива, по словам замминистра, уже была поддержана филологами. В связи с этим с 2026 года ведомство собирается разработать новую систему журналистского образования в России.

"Мы понимаем, что филология – это более фундаментальное, классическое направление и есть же прикладные направления, связанные с медиакоммуникациями", – объяснил Афанасьев.

Данное предложение было выдвинуто по поручению Владимира Путина, предусматривающему укрупнение направлений подготовки и сокращение количества групп. При этом замминистра отметил, что инициатива соответствует современным реалиям из-за "стирающихся граней между разными узкими направлениями".

Афанасьев также рассказал, что сейчас в стране свыше 30 тысяч студентов учатся по направлению журналистики. Из них, как он утверждает, более 7 тысяч человек попали на бюджет. Программы по журналистике, по его словам, имеются в 26 головных вузах и 7 филиалах.

Ранее в Российском государственном социальном университете (РГСУ) открылись несколько новых направлений подготовки магистратуры, среди которых "Психология счастья в социальной сфере, бизнесе и политике". Новые дисциплины уже доступны на факультете политических и социальных наук.

После обучения студенты смогут разрабатывать не только индивидуальные "программы счастья", но и эффективные стратегии повышения коллективного благополучия в организациях, в число которых войдут социальные и корпоративные, пояснил первый проректор РГСУ Джомарт Алиев.

При этом сейчас спрос на специалистов по новому направлению опережает предложение на рынке труда.

