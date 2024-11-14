В ГД опровергли объединение факультетов журналистики и филологии

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Ни о каком объединении филологических и журналистских специальностей речи не идет, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

На заседании комитета ГД по информполитике на журналистском факультете МГУ обсуждался совсем иной вопрос. Участники рассматривали выработку совместных решений по реформе журналистского и медийного образования, отметил политик.

Предложения по объединению направлений все же звучали, но сейчас, как подчеркнул Хинштейн, они находятся на стадии обсуждения. Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев указал на необходимую поддержку профессиональным отраслевым сообществом в этом вопросе. Аналогичную позицию высказала и замминистра цифрового развития Бэлла Черкесова.

"Любые изменения должны отталкиваться от позиции отрасли, поскольку ключевая оценка эффективности вуза зависит от успешности трудоустройства его выпускников", – пояснил Хинштейн.

Факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, в свою очередь, также опроверг соответствующую информацию. Как узнал "Интерфакс" в пресс-службе журфака, на встрече обсуждался вопрос о целесообразности групп специальностей и направлений подготовки по СМИ – журналистика, реклама и связи с общественностью, медиакоммуникации, издательское дело, телевидение и специальностей по филологии.

"Дискуссия была очень плодотворной, и представители индустрии высказались в поддержку самостоятельности стандартов высшего образования в сфере СМИ и медиакоммуникаций", – рассказали представители факультета.

Кроме того, по их мнению, объединение может привести к появлению единого образовательного стандарта, подразумевающего набор универсальных, базовых и общепрофессиональных компетенций.

О соответствующем предложении ранее рассказал замминистра Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. По его словам, инициатива уже была поддержана филологами. В связи с этим с 2026 года ведомство якобы собиралось разработать новую систему журналистского образования в России.

