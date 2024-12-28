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28 декабря, 08:59

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о работе "Московского предуниверсария"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Свыше 7,3 тысячи человек пошли в вузы-партнеры проекта "Московский предуниверсарий" с момента его старта – больше 10 лет назад, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Московский предуниверсарий" – это обучение старшеклассников на базе ведущих вузов Москвы. В первый год проекта к нему присоединились пять вузов, в предуниверсариях которых учились около 700 ребят. Сейчас у проекта 15 вузов-партнеров", – отметил мэр.

Таким образом, ребята еще в школе могут стать частью вуза, куда впоследствии планируют поступить. Университеты, в свою очередь, получают более подготовленных абитуриентов. Реализуемый проект является эффективным инструментом повышения качества образования.

В список вузов-партнеров включены:

  • НИУ "Высшая школа экономики";
  • Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ";
  • Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова;
  • МГУ имени Ломоносова;
  • Российский экономический университет имени Плеханова;
  • Московский государственный лингвистический университет;
  • Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ;
  • Финансовый университет при правительстве РФ;
  • Российский государственный университет имени Косыгина;
  • Российский университет транспорта;
  • Государственный университет управления;
  • Московский авиационный институт;
  • Российский государственный гуманитарный университет;
  • Московский педагогический государственный университет;
  • Московский финансово-юридический университет.

"Часть вузов принимает ребят после 7-го класса, некоторые – с 8–9-х классов или с 10–11-х классов. Правда, придется успешно сдать вступительные испытания и выдержать конкурс", – добавил Собянин.

Проходящие обучение в предуниверсарии занимаются, как правило, в отдельных зданиях. Однако школьникам предоставляют возможность пользоваться лабораториями и оборудованием вуза. Также организованы специальные "факультетские дни", когда ребята занимаются в аудиториях вуза.

Мэр обратил внимание, что школьники, которые прошли обучение на базе предуниверсариев, хорошо сдают ЕГЭ: 252 балла – по трем лучшим предметам. При этом средний балл по русскому языку – 82,9, математике – 81, физике – 88, биологии – 74,6.

Более 85% прошедших обучение в предуниверсариях выбирают потом направления, соответствующие их профилю. 40% останавливаются на уже родных вузах, резюмировал градоначальник.

В Москве возросло число поступивших в столичные IT-классы. В них учатся более девяти тысяч старшеклассников, где они получают практические навыки программирования и знакомятся с профессиями.

Такие классы функционируют в 168 школах. В рамках программы "Школа – колледж – вуз – индустриальный партнер" школьники посещают офисы крупных IT-компаний и работают с ведущими специалистами. На специальных курсах они изучают различные аспекты программирования, 3D-моделирование, аддитивные технологии и искусственный интеллект.

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