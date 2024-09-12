Число поступивших в столичные ИТ-классы за год выросло на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве более девяти тысяч старшеклассников обучаются в ИТ-классах, где они получают практические навыки программирования и знакомятся с профессиями. Количество учащихся в таких классах увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом и превысило 9,4 тысячи старшеклассников, рассказали на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

Она отметила, что в новом учебном году в 17 образовательных учреждениях открылись классы, специализирующиеся на ИТ. В настоящее время такие классы функционируют в 168 школах.

В рамках программы "Школа – колледж – вуз – индустриальный партнер" школьники посещают офисы крупных ИТ-компаний и работают с ведущими специалистами. На специальных курсах они изучают различные аспекты программирования, 3D-моделирование, аддитивные технологии и искусственный интеллект.

По словам заммэра, спрос на ИТ-специалистов вырос, поэтому на базе столичных колледжей появились соответствующие условия для обучения кадров. Площадки для развития специалистов оснастили лабораториями, а в учебный процесс ввели практические занятия с руководителями ведущих компаний в сфере ИТ.

"В этом году на бюджет по ИТ-специальностям в колледжи Москвы поступило свыше шести тысяч первокурсников, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году", – подчеркнула Ракова.

В колледжах Москвы будущие программисты осваивают профессию "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин". Они изучают Linux, настройку локальных сетей и обеспечение безопасности в интернете. Под руководством наставников из вузов-партнеров студенты реализуют проекты и проводят исследования в области физики и информатики, которые затем представят на научно-практической конференции "Инженеры будущего". Победители и призеры конференции получат дополнительные баллы к ЕГЭ.

Кроме того, более 20 тысяч студентов осваивают ИТ-специальности. В 32 учебных заведениях реализуется девять востребованных образовательных программ, связанных с информационными технологиями, среди которых "Сетевое и системное администрирование", "Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания" и "Информационные системы и программирование". Ежегодно из колледжей столицы выпускаются более четырех тысяч программистов.

Между тем столичные школьники осваивают предпрофессиональное образование в медиаклассах. Более 7 тысяч школьников учатся работать в кадре, снимать ролики и записывать интервью. Помимо этого, популярность набирают медицинское и предпринимательское направления. Анастасия Ракова отметила, что более 90% выпускников предпрофессиональных классов выбрали вузы и факультеты по школьному профилю.