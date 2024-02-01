Эксперты рассказали ученикам столичных ИТ-классов об инклюзивном дизайне

Фото: Департамент информационных технологий города Москвы

Эксперты рассказали ученикам столичных ИТ-классов о создании цифровых продуктов для людей ограниченными возможностями. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Встреча состоялась 31 января в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Специалисты ведомства показали, как должен выглядеть дизайн такого продукта и что нужно учитывать при его разработке, а также провели квиз для закрепления знаний. Кроме того, участники мероприятия посетили экспозицию павильона, где представлены значимые цифровые проекты города.

"Для нас важно, чтобы именно на начальном этапе своего становления молодые специалисты узнали о том, как создавать по-настоящему удобные интерфейсы", – рассказала руководитель проектов отдела дизайна портала mos.ru Юлия Атанова.

По ее словам, все возможности современного мегаполиса должны быть доступны всем гражданам, вне зависимости от физических ограничений и состояния здоровья. Также в рамках лекции учащиеся узнали о новых функциях портала mos.ru, предназначенных для инклюзивных жителей.

Дизайн портала адаптируют под различные технологии, например под скринридеры, которые преобразуют текст в звуковое сопровождение. В результате люди с нарушениями слуха и моторики могут сами пользоваться компьютером и онлайн-сервисами портала.

"Возможность узнать о развитии цифровой среды Москвы от людей, которые непосредственно отвечают за разработку высокотехнологичных проектов для города, помогает школьникам лучше ориентироваться в спектре востребованных ИТ-профессий", – указал куратор проекта "ИТ-класс в московской школе" Даниил Подлесный.

В прошлом году в столичные школы поступили свыше 1,1 миллиона учеников. По словам Сергея Собянина, это число стало рекордным за всю историю Москвы. Также старшеклассники успешно сдали ЕГЭ и поставили рекорд по числу дипломов на Всероссийской олимпиаде, указал мэр.

По информации вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, на повышение стипендий студентам в России власти ежегодно будут выделять более 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета.

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