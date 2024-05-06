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06 мая, 10:15

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Свыше 90% выпускников предпрофессиональных классов столицы выбрали вузы по своему профилю

Свыше 90% выпускников предпрофессиональных классов столицы выбрали вузы по своему профилю

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Свыше 90% выпускников столичных предпрофессиональных классов выбирают вузы и факультеты по своему школьному профилю. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Масштабный образовательный проект стартовал в столице 9 лет назад. На данный момент ученики могут выбрать любое из шести направлений: есть медицинские, инженерные, психолого-педагогические, предпринимательские, IT- и медиаклассы. Обучение в них охватывает последние два года в школе.

Помимо стандартного набора уроков, школьники успевают не только получить первые профессиональные навыки, но и познакомиться с потенциальными работодателями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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