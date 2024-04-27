Россиянам рассказали об увеличении пенсии и лимита переводов без комиссии с мая 2024 года

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В мае 2024 года в жизни россиян произойдет сразу несколько важных изменений. В частности, увеличится лимит переводов без взимания комиссии между своими счетами в разных банках, изменится порядок приема на целевое обучение, а отыскать пропавших без вести родственников станет проще. Кроме того, у некоторых граждан вырастет пенсия.

Перерасчет пенсий

С 1 мая у россиян, которые отметили свое 80-летие в апреле, вырастут пенсии. То же самое касается и граждан с I группой инвалидности. Эти категории начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии в размере 16 269,76 рубля. Кроме того, индексация затронет летчиков и шахтеров. Для них тоже пересчитают ежемесячную доплату к пенсии. Ее размер определяется в индивидуальном порядке и зависит от ряда факторов. В частности, от зарплаты специалиста и продолжительности специального стажа.

Увеличение лимита переводов без комиссии

Для банковских клиентов изменится лимит переводов без взимания комиссии между своими счетами в разных кредитных организациях. С 1 мая он будет увеличен до 30 миллионов рублей за месяц. В рамках указанной суммы банкам запрещается ограничивать количество или размер переводов. Отмечается, что целью таких изменений является защита прав россиян. "Открывая в банке счет или вклад, гражданин и так оплачивает банковские услуги. Важно, чтобы он имел возможность без каких‑либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги", – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Новый порядок приема на целевое обучение

В третьем месяце весны начнет действовать новый порядок приема абитуриентов на целевое обучение. Оно подразумевает, что будущий студент заключает договор с работодателем. Последний обязан взять отучившегося специалиста к себе в штат. В свою очередь, "целевик" должен отработать у работодателя срок, который определен договором. Заказчиками целевого обучения в том числе могут выступать федеральные министерства, государственные корпорации и учреждения, а также индивидуальные предприниматели и частные компании.

С 1 мая работодатели будут обязаны публиковать свои предложения в открытом доступе на портале "Работа России". В объявлениях они должны указывать, например, информацию о мерах поддержки студента в период обучения, а также кем и где он будет работать. Выбрав заинтересовавшее предложение, поступающий сможет подать электронную заявку через "Госуслуги". Сделать это получится и в бумажном виде по месту нахождения работодателя.

Изменятся ставки акцизов на алкоголь

В начале месяца в России произойдет увеличение акцизных ставок на некоторые виды алкоголя. В частности, речь идет не только про вино и плодовую алкогольную продукцию, но также про игристое вино (в том числе шампанское отечественного производства), винные и виноградосодержащие напитки. Например, на вино ставка акциза с 1 мая вырастет до 108 рублей за литр.

Дополнительная защита прав должников по ЖКХ

Список лиц, которым запрещено обращаться к коллекторам для возврата коммунальных задолженностей россиян, будет расширен. До вступления в силу изменений в перечень входят ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, жилищные кооперативы и товарищества собственников. С 3 мая сюда добавятся и наймодатели социального жилья.

Родные пропавших без вести будут сдавать ДНК

С 15 мая расширяется перечень россиян, которые подлежат обязательной государственной геномной регистрации. Речь идет о том, что у человека берут образец ДНК и вносят его в специальную базу. По новому закону такую процедуру обяжут проходить кровных родственников людей, которые пропали без вести. Их геномную информацию будут хранить до того момента, пока не найдется разыскиваемый человек, но не более 70 лет.

