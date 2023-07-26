Россиянам разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц между своими счетами без комиссий

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Госдума приняла закон, позволяющий гражданам без комиссий переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц.

Уточняется, что инициатива поступила на рассмотрение еще летом прошлого года. С предложением выступили председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев.

В первом чтении Госдумы законопроект запрещал банкам взимать комиссии за переводы в пределах 1,4 миллиона рублей в месяц. В рамках второго чтения сумму повысили до 30 миллионов рублей, запретив при этом кредитным организациям ограничивать размер или количество операций по таким переводам.

"Кредитная организация не вправе взимать комиссионное вознаграждение за осуществление по поручению физического лица операций по переводу денежных средств в рублях в размере в совокупности ежемесячно не более 30 миллионов рублей", – закрепляется новым законом.

Исключением могут быть только денежные операции по переводу средств с карты на карту или переводы в отделении банка.

Авторы заявляют, что новый закон позволит россиянам переводить без комиссий средства, полученные в результате заключения крупных сделок. Так, например, это может быть продажа недвижимости.

Кроме того, кредитные организации должны будут уведомлять вкладчика об истечении срока вклада не позднее чем за пять календарных дней до даты истечения. Что касается вкладов на условиях выдачи по наступлении предусмотренных договорами обстоятельств – в течение пяти дней после дня наступления таковых.

Закон ступит в силу через 270 дней после официального опубликования. В свою очередь, норма об уведомлении вкладчиков – через 180 дней после обнародования.

Отмечается, что в новых правилах не стали утверждать запрет на дифференциацию ставок по вкладам в зависимости от способа его внесения.

Ранее Аксаков предупреждал, что комиссии сохранятся лишь при переводах с использованием платежных карт, а также совершаемых лично в отделении банка, так как при кассовом обслуживании банки несут реальные затраты по обслуживанию клиентов. По его мнению, это будет стимулировать переход на онлайн-переводы.

Законопроект также обязывает банки раскрывать на своем официальном сайте и в мобильном приложении информацию о правилах взимания и невзимания комиссии.

Обычно при переводе из банка в банк чаще всего взимается комиссия. При этом через СБП клиенты всех российских банков могут переводить без комиссии сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Затем комиссия составит 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей за перевод.



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