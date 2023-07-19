Банки РФ хотят обязать контролировать операции с драгметаллами – СМИ

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Минфин и Росфинмониторинг разрабатывают проект закона, которым предполагается обязать банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документы, подготовленные к правительственному часу 12 июля.

Как пишет издание, операции с драгоценностями и ювелирными изделиями сейчас наиболее распространены в схемах с отмыванием денег. Действующее законодательство РФ предусматривает, что баки могут самостоятельно определять источник происхождения денег и направлять информацию в правоохранительные органы, если сочтут операцию подозрительной. С помощью разрабатываемых поправок эту возможность планируется сделать обязанностью.

Ожидается, что нововведение позволит сократить теневой оборот в отрасли, сейчас соответствующий законопроект готовится к внесению в кабмин. Опрошенные "Известиями" банки тем не менее отмечают, что и без того собирают данные о контрагентах в операциях с драгоценностями.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг предлагает ужесточить процедуру перевода денежных средств в соответствии с антиотмывочным законодательством. Для этого необходимо сделать обязательным указание персональных данных получателя средств при совершении переводов по картам или счетам, считают в ведомстве.

