Госдума приняла закон, закрепляющий за россиянами право на получение кредитных каникул

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Депутаты Госдумы приняли сразу во II и III чтениях закон о закреплении бессрочного права заемщиков на оформление кредитных каникул по потребительскому кредиту. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, россияне могут обратиться к кредиторам с просьбой предоставить им кредитные каникулы на срок до 6 месяцев по договору потребительского кредита, размер которого не должен превышать устанавливаемого правительством РФ значения.

Ранее максимальный размер занимаемых средств для оформления каникул составлял 1,6 миллиона рублей в случае покупки автомобиля, 150 тысяч рублей для кредитных карт россиян и 450 тысяч рублей на остальные займы.

Отмечается, что право на использование кредитных каникул может быть реализовано однократно в период действия кредитного договора и при условии снижения доходов заемщика более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за прошлый год.

В течение льготного периода гражданам не будут начислять пени, не допускается обращений взыскания на предмет залога и к поручителю заемщика, указано в документе. При этом в течение льготного периода будет начисляться процент.

"Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору – снизить риск невозврата кредита. Если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30%, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту", – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ранее в Госдуму был внесен проект о кредитных каникулах для беременных и родителей в декрете. Соответствующую инициативу предложили депутаты от партии "Новые люди" во главе с лидером фракции Алексеем Нечаевым.

В случае если женщина находится на не менее чем 12-й неделе беременности или в отпуске по уходу за детьми до достижения ими двух лет, они имеют право воспользоваться кредитными каникулами.

Согласно законопроекту, такие заемщики смогут обратиться к кредитору с требованием изменить условия кредитного договора, обязательства по которому обеспечены ипотекой. Проектом предусматривается приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, который он выбрал, он не должен превышать двух лет с момента родов.



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