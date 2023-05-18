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07:52

Общество

Росфинмониторинг предложил при переводе денег указывать номер паспорта или ИНН получателя

Фото: depositphotos/dedivan1923

Росфинмониторинг предлагает ужесточить процедуру перевода денежных средств в соответствии с антиотмывочным законодательством. Об этом сообщает РБК.

"Росфинмониторинг хочет сделать обязательным указание персональных данных и получателя средств при совершении как внутрироссийских, так и трансграничных переводов по картам или счетам", – указано в сообщении.

На данный момент денежный перевод содержит только информацию о плательщике без информации о получателе. В Росфинмониторинге разрабатывают новую версию закона об отмывании денег и предлагают, чтобы отправители указывали номер паспорта или ИНН получателя перевода.

Кроме того, в ведомстве предлагают ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой в 100 тысяч рублей.

Банки подвергли критике законопроект. По мнению кредитных организаций, новые требования могут привести к росту теневых способов перевода средств. Эксперты указывают на то, что с усложнением переводов возрастает доля наличных средств в обороте.

При этом для сервиса Системы быстрых платежей Росфинмониторинг делает исключение. Эксперты считают, что в этот сервис перетечет часть транзакций из карточных переводов, что противоречит принципам добросовестной конкуренции.

Ранее в ЦБ РФ сообщили о троекратном росте числа магазинов, принимающих оплату через Систему быстрых платежей. Кроме того, количество переводов юридических лиц гражданам через СБП выросло в 67 раз по сравнению с результатами прошлого года.

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