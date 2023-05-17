В ЦБ РФ сообщили о троекратном росте числа магазинов, принимающих оплату через СБП

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Количество переводов юридических лиц гражданам через Систему быстрых платежей (СБП) выросло в 67 раз по сравнению с результатами прошлого года. Операции с помощью данной системы совершаются через 213 банков. Об этом сообщает Банк России.

Также в регуляторе отметили, что количество магазинов и сервисных предприятий, где можно расплатиться через СБП, за год выросло в три раза, сейчас их 675 тысяч. Причем большинство из этих точек – малый и средний бизнес.

По данным Цетробанка, в среднем в течение первого квартала 2023 года один человек совершил через СБП 16 переводов и оплатил шесть покупок, что в два раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за отчетный период было совершено более 1,2 миллиарда операций, это почти в три раза больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает Банк России. Сумма операций за первый квартал этого года составила 5,4 триллиона рублей, это рост более чем в два раза.

Ранее сообщалось, что СБП тестируют на турникетах пяти станций БКЛ. Новый сервис в пилотном режиме заработал на станциях "Деловой центр", "Кунцевская", "Марьина Роща", "Проспект Вернадского" и "ЦСКА".

Также РЖД запустили оплату билетов на поезда дальнего следования на сайте через СБП. Ранее возможность покупки билетов через СБП присутствовала только при оплате в кассах.