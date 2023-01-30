РЖД запустили оплату билетов на поезда дальнего следования на сайте через СБП

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Холдинг "Российские железные дороги" ввел функцию покупки билетов на поезда дальнего следования через систему быстрых платежей (СБП) онлайн. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

"Подключили сервис оплаты электронных билетов на поезда дальнего следования на нашем сайте к Системе быстрых платежей (СБП)", – говорится в сообщении компании.

Аналогичную функцию весной 2023 года планируют внедрить в мобильном приложении "РЖД пассажирам". Его пользователи смогут приобретать билеты через СБП на пригородные и поезда дальнего следования.

Ранее возможность покупки билетов через СБП присутствовала только при оплате в кассах.

В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня РЖД предоставят скидку на "Сапсан". Пассажиры смогут приобрести билеты по сниженной стоимости отправлением 23 февраля и 8 марта.

Цены на билеты на 23 февраля в базовый класс маршрутом из Санкт-Петербурга в Москву будут начинаться от 2 280 рублей, в экономкласс – от 2 498 рублей. На 8 марта можно приобрести от 2 091 и 2 288 рублей соответственно.



РЖД предоставят скидку на "Сапсан" с отправлением 23 февраля и 8 марта

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