Пассажиры старше 60 лет получат скидку 15% на рейсы в купе поездов РЖД в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажиры старше 60 лет получат скидку в 15% на билеты в купе поездов дальнего следования рейсами с 10 января по 21 декабря 2023 года. Об этом информирует сайт РЖД.

"Тарифный план "Для пассажиров 60+" будет действовать при покупке билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся с 10 января по 21 декабря 2023 года в следующие календарные периоды: с 10 января по 21 февраля; с 28 февраля по 24 апреля; с 16 по 31 мая; с 16 сентября по 30 октября; с 7 ноября по 21 декабря", – говорится в сообщении.

Однако оформить подобную скидку можно будет не позднее чем за семь дней до даты поездки. Кроме того, для пассажиров старше 60 лет, которые предпочитают "Сапсан" и "Ласточку", будет действовать постоянная скидка в 30%. Для этого следует использовать тарифный план Senior.

Ранее РЖД сообщили, что на рейсы дальнего следования 30 и 31 декабря введена скидка в 40%. Например, ей можно будет воспользоваться на билеты из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самару, Пензу, Йошкар-Олу, Чебоксары, Пензу и Саратов.

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