РЖД открыли продажу билетов на "Сапсан" со скидкой на 31 декабря и 1 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российские железные дороги (РЖД) начали продавать билеты на "Сапсан", который ходит между Москвой и Санкт-Петербургом, со скидкой на 31 декабря и 1 января, сообщается в телеграм-канале перевозчика.

Уточняется, что билеты по скидке пассажиры смогут приобрести в экономический класс на все поезда, отправлением:



после 19:00 31 декабря – от 2 022 рублей;

1 января – от 2 023 рублей.

Путешествие в базовом же классе будет стоить еще дешевле – от 1 853 рублей. Тариф, как пояснили в компании, зависит лишь от категории места, а не от спроса и даты покупки.

Билеты на "Сапсан" на 31 декабря и 1 января со скидкой можно приобрести как на сайте РЖД, так и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что РЖД предоставят пассажирам в возрасте 60 лет и старше скидки на билеты в купе поездов дальнего следования. В компании отмечали, что таким бонусом можно воспользоваться до 20 декабря, но не позднее чем за трое суток до отправления состава.

Совершить само путешествие по приобретенным билетам возможно в период с 3 октября по 22 декабря.

По информации перевозчика, пассажиры 60 лет и старше могут воспользоваться постоянной 30-процентной скидкой на поезда типа "Сапсан", "Ласточка" и "Рускеальский экспресс".



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