РЖД будет самостоятельно вести техобслуживание "Сапсанов" и "Ласточек"

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Техобслуживание скоростных поездов "Сапсан" и "Ласточка" в РФ будет осуществляться под контролем и руководством холдинга "Российские железные дороги". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Техническое обслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга РЖД", – говорится в сообщении.

Ранее компания "Сименс Мобильность" объявила о выходе из совместных предприятий с РЖД с 13 мая. Также компания растрогает договоры с российским холдингом и прекращает обслуживание техники в РФ, в том числе поездов "Сапсан".

12 мая германский концерн Siemens объявил о прекращении ведения бизнеса в РФ. В компании подчеркнули, что будет остановлена вся производственная и операционная деятельность компании.