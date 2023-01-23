РЖД назначат более 200 дополнительных поездов на февральские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В РЖД заявили о планах ввести более 200 дополнительных поездов на востребованных маршрутах на февральские праздники. Об этом российская компания сообщила в своем официальном телеграм-канале.

"Холдинг РЖД планирует назначить более 200 дополнительных поездов дальнего следования в праздничные дни февраля. Выходные дни, приуроченные ко Дню защитника Отечества, в этом году будут длинными, они приходятся на период с 23 по 26 февраля", – говорится в публикации.

В компании предполагают, что больше всего поездок будет 22 и 26 февраля.

Ранее стало известно, что пассажиры старше 60 лет получат скидку 15% на билеты в купе поездов дальнего следования рейсами с 10 января по 21 декабря 2023 года.

В РЖД уточнили, что оформить подобную скидку можно будет не позднее чем за семь дней до даты поездки. Кроме того, для пассажиров старше 60 лет, которые предпочитают "Сапсан" и "Ласточку", будет действовать постоянная скидка в 30%. Для этого следует использовать тарифный план Senior.

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