19:08Транспорт
РЖД назначат более 200 дополнительных поездов на февральские праздники
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В РЖД заявили о планах ввести более 200 дополнительных поездов на востребованных маршрутах на февральские праздники. Об этом российская компания сообщила в своем официальном телеграм-канале.
"Холдинг РЖД планирует назначить более 200 дополнительных поездов дальнего следования в праздничные дни февраля. Выходные дни, приуроченные ко Дню защитника Отечества, в этом году будут длинными, они приходятся на период с 23 по 26 февраля", – говорится в публикации.
В компании предполагают, что больше всего поездок будет 22 и 26 февраля.
Ранее стало известно, что пассажиры старше 60 лет получат скидку 15% на билеты в купе поездов дальнего следования рейсами с 10 января по 21 декабря 2023 года.
В РЖД уточнили, что оформить подобную скидку можно будет не позднее чем за семь дней до даты поездки. Кроме того, для пассажиров старше 60 лет, которые предпочитают "Сапсан" и "Ласточку", будет действовать постоянная скидка в 30%. Для этого следует использовать тарифный план Senior.
Билеты на поезда дальнего следования вырастут в цене в РФ
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