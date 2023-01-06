РЖД назначили на Рождество около 300 дополнительных поездов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

РЖД назначили около 300 дополнительных поездов дальнего следования на Рождество. Об этом пресс-служба компании сообщает в своем телеграм-канале.

"С 6 по 8 января поездами дальнего следования воспользуется порядка 1 миллиона россиян. Эти даты станут вторым пиковым периодом для поездок по железной дороге в новогодние праздничные каникулы", – говорится в сообщении.

Дополнительные поезда в праздничные дни будут следовать по наиболее востребованным направлениям: Москва – Санкт-Петербург – Москва; Москва – Адлер – Москва, Москва – Анапа – Москва, Москва – Казань – Москва, а также Москва – Новороссийск – Москва.

Ранее стало известно, что в новогодние праздники между Москвой и Санкт-Петербургом запустили дополнительные "Сапсаны". Поезда будут ходить до 7 января включительно. Решение об увеличении числа рейсов было принято в связи с повышенным спросом на билеты в новогодние и рождественские каникулы.

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