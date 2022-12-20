Дополнительные "Сапсаны" запустят между Москвой и Санкт-Петербургом в новогодние праздники

Фото: Фото: Агентство "Москва"

В новогодние праздники между Москвой и Санкт-Петербургом будут ходить дополнительные "Сапсаны". Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

Решение об увеличении числа рейсов было принято в связи с повышенным спросом на билеты в новогодние и рождественские каникулы.

В пресс-службе отметили, что дополнительный поезд № 786 из Москвы отправится в 21:00 29 и 30 декабря, а также 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января. Поезд № 765 из Санкт-Петербурга назначен на 11:10 29 и 30 декабря и 2, 3, 4, 5, 6, 7 января, а поезд № 771 отправится в 15:00 8 января.

Ранее стало известно, что движение на Кольцевой линии столичного метро временно изменится в новогодние праздники. Поезда поочередно будут ходить только в одну сторону: с 2 по 4 января – против часовой стрелки, с 5 по 7 января – по часовой. Пассажиров просят выбирать альтернативные маршруты и пользоваться маршрутом автобуса Б.

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