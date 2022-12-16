Движение на Кольцевой линии метро изменится с 2 по 7 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Кольцевой линии столичного метро временно изменится в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"С 2 по 7 января 2023 года включительно мы временно изменим схему движения на Кольцевой линии метро, <...> чтобы обновить инфраструктуру, отвечающую за безопасность и управление движением поездов", – говорится в сообщении.

В указанный период поезда поочередно будут ходить только в одну сторону: с 2 по 4 января – против часовой стрелки, с 5 по 7 января – по часовой. Все станции и пересадки при этом продолжат работать.

Пассажиров просят выбирать альтернативные маршруты и пользоваться маршрутом автобуса Б.

В Дептрансе пояснили, что провести работы без введения ограничений невозможно, однако сделать это необходимо, поэтому выбраны дни наименьшей загруженности. После работ поезда на линии начнут ходить чаще – в часы пик будут задействовать на два состава больше, а график станет стабильнее.

Ранее на Сокольнической линии метро запустили тематический состав, посвященный финансовой грамотности.

Пассажиры поезда, который будет ходит полгода, смогут ознакомиться с правилами безопасного пользования банковскими картами, рекомендациями по переводу средств и другой полезной информацией.



Поезд о финансовой грамотности запустили в метро Москвы

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