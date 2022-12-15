Расписание электричек на Ленинградском направлении изменится 17 и 18 декабря

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Расписание электричек на Ленинградском направлении Московской железной дороги изменится 17 и 18 декабря, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"С 10:20 17 декабря до 08:20 18 декабря часть поездов будет отменена. Интервалы движения увеличатся до 1 часа", – уточнили в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с 00:27 до 12:38 17 декабря из Москвы до станции Крюково не будет движения электропоездов. В этот же день будут назначены дополнительные поезда. Часть электричек проследуют по укороченным маршрутам от и до станции Химки и Сходня. Это меры буду приняты из-за переключения путей на станции Крюково для подготовки к запуску МЦД-3.

В Дептрансе порекомендовали пассажирам заранее ознакомиться с актуальным расписанием поездов на Ленинградском направлении на сайте МТППК.

Ранее сообщалось, что на Белорусском и Савеловском направлении МЖД пригородные поезда будут курсировать по измененному расписанию до 25 декабря. Изменение в расписании связано с модернизацией объектов энергообеспечения на перегоне Лобня – Аэропорт Шереметьево для соединения с Савеловского направления с Северным терминальным комплексом.

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