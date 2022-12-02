Расписание электричек двух направлений МЖД изменилось до 25 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ряд пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД) до 25 декабря будут следовать по измененному графику движения. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

"Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в декабре в связи с модернизацией объектов энергообеспечения на перегоне Лобня – Аэропорт Шереметьево для соединения Савеловского направления МЖД с Северным терминальным комплексом", – говорится в сообщении.

Там также указывается, что причиной изменений в графике стало продолжение строительства эстакады Северного дублера Кутузовского проспекта.

Работы на перегоне Лобня – Аэропорт Шереметьево будут осуществляться с 01:00 до 05:00. В этот период движение поездов будет приостановлено. Несколько поездов не будут курсировать в утренние и вечерние часы.

В связи с монтажом металлоконструкций пролетного строения эстакады на участке Усово – Москва выведут из расписания несколько поездов. Работы будут проводить на станции Кунцево – 2 в период с 23:40 4 декабря до 05:40 5 декабря и в те же часы 9–10 декабря.

Ознакомиться с изменениями в графике движения поездов можно на сайте РЖД, а также в приложении "РЖД пассажирам".

Ранее сообщалось, что РЖД назначили на период с 23 декабря по 9 января около 1 тысячи дополнительных поездов.

Составы будут передвигаться по наиболее востребованным в РФ маршрутам. Подобная мера позволит увеличить число пассажирских мест до 4,5 тысячи.



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