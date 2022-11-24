Расписание ряда электричек Курского направления МЖД и МЦД-2 изменится с 28 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

График движения некоторых поездов Курского направления МЖД и МЦД-2 поменяется с 28 ноября по 8 декабря из-за реконструкции моста через реку Оку. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

В МЖД уточнили, что специалистам предстоит выполнить замену шестого пролетного строения, и поэтому второй главный путь, по которому составы курсируют из Тулы в Москву, на участке Тарусская – Серпухов будет недоступен в конце ноября – начале декабря.

При этом, указали в пресс-службе магистрали, поезда будут ходить по соседнему пути в реверсивном режиме с пропуском составов по очереди в обе стороны.

Узнать, какие изменения произошли в графике движения электричек, пассажиры смогут на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что график движения пригородных поездов ЦППК изменится с 11 декабря. Уточнялось, что процедура осуществляется ежегодно с каждого второго воскресенья декабря.

До этого стало известно, что "Российские железные дороги" пустят на период с 23 декабря по 9 января около 1 тысячи дополнительных поездов, которые будут следовать по наиболее популярным у россиян маршрутам. Уточнялось, что благодаря такому решению получится создать около 4,5 миллиона дополнительных пассажирских мест.



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