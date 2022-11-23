Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится 26–27 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание ряда электричек Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 26–27 ноября, сообщает пресс-служба магистрали.

Уточняется, что изменения в расписании связаны с переключением пути на станции Переделкино. В ходе работ специалисты переключат пути на участке протяженностью 750 метров, что позволит продолжить формировать земляное полотно для укладки дополнительных путей, говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что на время проведения работ движение электричек будет организовано по одному пути.

Там отметили, что технологическое "окно" назначено с 00:30 субботы до 04:30 воскресенья.

Пассажиров попросили заранее смотреть расписание пригородных поездов.

Ранее сообщалось, что поезда "Аэроэкспресса" до и из аэропорта Шереметьево не будут ходить в воскресенье, 26 ноября. Часть рейсов также будет отменена в первой половине дня в понедельник, 27 ноября.

Изменения в расписании связаны с работами специалистов по соединению новой линией Савеловского направления МЖД с Северным терминальным комплексом аэропорта.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!